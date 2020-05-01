Нафтогаз ограничивает зарплаты руководства

Наблюдательный совет Нафтогаза поручил правлению компании ограничить размер зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.
Правление в ближайшие дни должно сообщить наблюдательному совету о принятых мерах.
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— Нафтогаз был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества. Мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании, — заявил председатель правления Андрей Коболев.
Напомним, Кабмин поддержал постановление о размере заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов.
До конца карантина зарплата чиновника не должна превышать 47 тыс. грн.
Источник: Нафтогаз