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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нафтогаз ограничивает зарплаты руководства

Наблюдательный совет Нафтогаза поручил правлению компании ограничить размер зарплаты и вознаграждений руководству на период карантина.

Правление в ближайшие дни должно сообщить наблюдательному совету о принятых мерах.

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— Нафтогаз был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества. Мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании, — заявил председатель правления Андрей Коболев.

Напомним, Кабмин поддержал постановление о размере заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов.

До конца карантина зарплата чиновника не должна превышать 47 тыс. грн.

Источник: Нафтогаз

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