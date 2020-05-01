Настя Каменских снялась в образовательном сериале о кибербуллинге подростков

Украинская певица Настя Каменских и актриса Анна Тринчер снялись в образовательном сериале о кибербуллинге подростков.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

— Имея миллионы поклонников не только в Украине, но и по всему миру, NK радостью согласилась поговорить с нами о кибербуллинге, чтобы пользователи соцсетей прислушивались к важной информации и уважали друг друга в сети, — говорят в Минцфри.

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Образовательный сериал разработан при поддержке UNICEF Украины.

Чтобы посмотреть все серии — нужно зарегистрироваться на портале Дия.

По данным Минцифры, треть опрошенных подростков в Украине становилась жертвами онлайн-буллинг.

Каждый пятый был вынужден пропускать из-за это школьные занятия.

Напомним, в приложении Дия появился кабинет гражданина, где каждый может проверить информацию о своей недвижимости, документы, автомобили, землю и бизнес.