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Факты / Украина / Общество

В Киеве 52 новых случая Covid-19. Очаг в двух общежитиях

В Киеве за сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом в 52 случаях.

11 из больных есть медиками, сообщил мэр Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 1 453 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Заболели:

  • 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет;
  • 14 чоловикiв от 20 до 60 лет;
  • две девочки 4 и 7 лет и три мальчика — от 7 до 16 лет.

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Выздоровели за минувшие сутки пять человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин два общежития:

  • на ул. Бажова, где обнаружили больного и 60 человек, с которыми он контактировал;
  • на ул. Бойчука. Там пять больных и среди контактных лиц — все жители общежития.

В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал — на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 1 мая в Украине зафиксировали 10 861 случай коронавирусной болезни. За сутки заболело 455 человек.

Источник: КГГА

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