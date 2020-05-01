ЕС намерен ввести Covid-паспорт: как это повлияет на безвиз с Украиной

Введение Евросоюзом Covid-паспорта со справкой об отсутствии заражения коронавирусом не должно осложнить безвиз Украины со странами ЕС.

Об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

— ЕС действительно обсуждает вопрос введения Covid-паспорта, потому что один из членов ЕС его поднял. И даже не один. Есть рекомендация ВОЗ, которая не рекомендует прибегать к таким действиям. На сегодняшний день правительство разделяет то, что рекомендует ВОЗ. Потому что можно получить паспорт, а завтра где-то в троллейбусе по дороге домой подхватить вирус. Более того, ситуация осложняется тем, что фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом, в частности, в Китае. Поэтому, насколько такие меры эффективны – это важный вопрос, на который, я уверен, ни у Греции, ни в ЕС нет ответа, – сказал он.

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Пристайко считает, что паспорт может быть чем-то вроде медицинских страховок, наличие которых требуется от каждого туриста.

— Многие тропические страны, например, требуют от въезжающих показать список прививок. Думаю, что-то близко к этому в окончательном документе ЕС и будет. Но я точно не предполагаю, что безвиз с Украиной будет каким-то образом осложнен, – добавил он.

Ранее Пристайко уполномочили вести переговоры с европейскими странами, которые намерены официально пригласить украинских заробитчан на сезонные работы. Он провел несколько телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС по поводу формирования единого эффективного механизма для предоставления такой возможности украинцам, желающим работать за границей.