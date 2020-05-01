Освобожденные из плена боевиков отбыли обсервацию, больных нет — Кириленко

Освобожденные из плена боевиков украинцы отбыли обсервацию и покинули санаторий в Святогорске.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
— Двое из них возвращаются домой уже сегодня. В течение этого времени каждому провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР-исследования. Полученные результаты все отрицательные, — сообщил Кириленко.
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Напомним, 16 апреля в рамках взаимного обмена пленных Украины вернула своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.
Всего удалось вернуть 20 человек, хотя изначально заявляли о 19.
Источник: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко