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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни. За сутки обнаружили 455 новых больных. 272 человек умерли, 1413 выписаны.

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15:04 - 02 мая

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 2 мая подтверждено уже 45 случаев инфицирования коронавирусом. Также за период пандемии выздоровели 30 человек, двое скончались.

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12:50 - 02 мая

Еще 41 человек в Киеве заразился коронавирусом, пятеро из них медики.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Всего в столице 1 494 случая Covid-19, 25 человек умерли, 80 — выздоровели.

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12:07 - 02 мая

В Харьковской области по состоянию на утро субботы, 2 мая, лабораторно подтверждено 315 случаев Covid-19, 41 случай — за минувшие сутки.

Covid-19 обнаружен у жителей Харькова, Балаклейского, Дергачевского, Змиевского, Золочевского, Красноградского, Купянского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще два человека — 65 и 69 лет. У обоих были сопутствующие заболевания — гипертония, которая в одном случае сопровождалась ожирением, в другом — кардиосклерозом.

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11:16 - 02 мая

За последние сутки в Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 72 человек, таким образом всего в области — 436 случаев Covid-19.

Больше всего случаев диагностировали в Днепре — 33. В Кривом Роге лабораторно подтвердили 29 новых случаев Covid-19.

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10:31 - 02 мая

Министерство здравоохранения проконтролирует, чтобы на местах всем медикам, работавшим с пациентами с Covid-19, были выплачены 300% зарплаты за март, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Я уже направил письма главам ОГА, чтобы они отчитались в разрезе каждого медучреждения и каждого конкретного медработника, который работал с пациентами с Covid-19, какие суммы и как они были выплачены. Поступает большое количество жалоб, касающихся невыплаты, прежде всего речь идет о выплате зарплаты за март, — сказал он на брифинге в субботу.

Степанов подчеркнул, что “все средства без исключения, которые обещаны, в размере 300% были перечислены на места”.

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10:28 - 02 мая

По состоянию на 2 мая в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

За сутки обнаружили 550 новых больных. 279 человек умерли, 1498 выписаны.

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10:28 - 02 мая

За прошедшие сутки в Луганской области подтверждено два новых случая заболевания Covid-19 — в Лисичанске и Новопскове.

За все время исследований на Луганщине соответствующее заболевание лабораторно подтверждено у 37 человек.

Из них 5 — выздоровели, 32 — лечатся (13 находятся в медицинских учреждениях, 19 лечатся амбулаторно).

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09:10 - 02 мая

Благодаря карантину Украине удалось не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

— Люди, которые попадают с Covid-19 в больницы, должны знать: каждого примут и каждому помогут, — заверил Ляшко.

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23:12 - 01 мая

В Харьковской области с начала действия карантинных ограничений, направленных на недопущение распространения Covid-19, составлено 1413 протоколов по ч.1 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Большинство административных протоколов составлено в отношении лиц, которые вернулись в страну и отказались от обсервации.

1 091 — относительно граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Кроме того, 214 админпротоколов полицейские составили отношении работников предприятий, учреждений, организаций. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков.

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21:56 - 01 мая

Мукачевский городской совет разрешил с понедельника, 4 мая, открыть парки и торговые центры для посещения горожанами при условии соблюдения определенных правил, сообщила пресс-служба горсовета.

— С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов по соблюдению социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий, — сказано в сообщении.

В горсовете перечислили ряд требований, выполнения которых ожидают от торговых центров. В частности, использование посетителями средств защиты — респираторов или защитных масок, обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и рукавицами, проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров, соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров, наличие дезинфекторов на входе.

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