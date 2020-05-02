Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 2 мая коронавирусом заболел еще 41 человек.
Всего в столице 1 492 подтвержденных случая Covid-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +3;
- Шевченковский 2;
- Соломенский +2;
- Днепровский +5;
- Святошинский +5;
- Деснянский +4;
- Подольский +3;
- Голосеевский +3;
- Оболонский +4;
- Дарницкий +10.
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Напомним, по состоянию на 2 мая в Украине зафиксировали 11 411 случаев коронавирусной болезни. За сутки заболело 550 человек.