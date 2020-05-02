Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 2 мая коронавирусом заболел еще 41 человек.

Всего в столице 1 492 подтвержденных случая Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +3;

Шевченковский 2;

Соломенский +2;

Днепровский +5;

Святошинский +5;

Деснянский +4;

Подольский +3;

Голосеевский +3;

Оболонский +4;

Дарницкий +10.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Напомним, по состоянию на 2 мая в Украине зафиксировали 11 411 случаев коронавирусной болезни. За сутки заболело 550 человек.