PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 2 мая коронавирусом заболел еще 41 человек.

Всего в столице 1 492 подтвержденных случая Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +3;
  • Шевченковский 2;
  • Соломенский +2;
  • Днепровский +5;
  • Святошинский +5;
  • Деснянский +4;
  • Подольский +3;
  • Голосеевский +3;
  • Оболонский +4;
  • Дарницкий +10.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

Напомним, по состоянию на 2 мая в Украине зафиксировали 11 411 случаев коронавирусной болезни. За сутки заболело 550 человек.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка