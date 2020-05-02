По состоянию на 2 мая в Украине зафиксирован 11 411 случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

За сутки обнаружили 550 новых больных. 279 человек умерли, 1498 выписаны.

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Карта распространения коронавируса в Украине по областям

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 427 случаев;

Волынская область — 315 случаев;

Днепропетровская область — 436 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 393 случая;

Закарпатская область — 496 случаев;

Запорожская область — 267 случаев;

Ивано-Франковская область — 942 случая;

Кировоградская область — 394 случая;

м. Киев — 1494 случая;

Киевская область — 747 случаев;

Львовская область — 465 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 140 случаев;

Одесская область — 329 случаев;

Полтавская область — 212 случаев;

Ровенская область — 689 случаев;

Сумская область — 105 случаев;

Тернопольская область — 823 случая;

Харьковская область — 311 случаев;

Херсонская область — 121 случай;

Хмельницкая область — 98 случаев;

Черновицкая область — 1745 случаев;

Черкасская область — 304 случая;

Черниговская область — 51 случай.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.