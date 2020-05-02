По состоянию на 2 мая в Украине зафиксирован 11 411 случаев коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.
За сутки обнаружили 550 новых больных. 279 человек умерли, 1498 выписаны.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Карта распространения коронавируса в Украине по областям
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 427 случаев;
- Волынская область — 315 случаев;
- Днепропетровская область — 436 случаев;
- Донецкая область — 70 случаев;
- Житомирская область — 393 случая;
- Закарпатская область — 496 случаев;
- Запорожская область — 267 случаев;
- Ивано-Франковская область — 942 случая;
- Кировоградская область — 394 случая;
- м. Киев — 1494 случая;
- Киевская область — 747 случаев;
- Львовская область — 465 случаев;
- Луганская область — 37 случаев;
- Николаевская область — 140 случаев;
- Одесская область — 329 случаев;
- Полтавская область — 212 случаев;
- Ровенская область — 689 случаев;
- Сумская область — 105 случаев;
- Тернопольская область — 823 случая;
- Харьковская область — 311 случаев;
- Херсонская область — 121 случай;
- Хмельницкая область — 98 случаев;
- Черновицкая область — 1745 случаев;
- Черкасская область — 304 случая;
- Черниговская область — 51 случай.
Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.