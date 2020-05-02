Из-за карантина в Украине и мире выросли случаи домашнего насилия.
Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила это тем, что люди на самоизоляции постоянно находятся в напряжении и испытывают дополнительный стресс.
Она отметила, что никакие ограничительные меры не могут оправдать насилия.
— Насилие может иметь различные проявления: избиение, принуждение к сексу или изнасилования, психологическое давление, например, запрет работать или иметь собственную жизнь вне семьи, преследования и домогательства, сексуальная эксплуатация.
Те, кто склонны совершать насилие, могут использовать ситуацию с карантином в свою пользу: увеличивать свою власть и контроль, чтобы ограничить доступ как к материальным, так и к социальным благам. В частности, исключить передвижения, использование продуктов первой необходимости и т.д., — написала Супрун в своем Facebook.
Еще одним запретом может стать общение и право на психологическую поддержку. Во время карантина у людей, страдающих от домашнего насилия, исчезла возможность видеться с теми людьми, которые могли раньше поддержать их, а обсудить проблему по телефону порой просто невозможно.
Читайте: МВД запустило в Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию
За первый месяц карантина в Украине количество обращений по домашнего насилия возросло почти вдвое.
В случае домашнего насилия Ульяна Супрун советует:
- Осознавать, что самоизоляция влияет на психологическое состояние вашей семьи и/или вашего партнера. Пандемия Covid-19 изменил мир, поэтому мы должны жить в новых реалиях.
- Избавиться от источников стресса. Не читать много новостей, чаще общаться с близкими людьми по телефону или видеосвязи.
- Если насилие является следствием употребления спиртных напитков, избавиться алкоголя дома.
- Составить карантинный график и придерживаться его. Спортивные упражнения и здоровый сон — обязательное правило.
- Составить собственный план безопасности в случае усиления домашнего насилия. Документы, деньги и важные вещи лучше держать в одном месте.
- Подготовить необходимую информацию о “горячих” линиях по противодействию домашнему насилию, ближайших приютах, службах поддержки и полицейских участках.
Куда обращаться в случае домашнего насилия:
- 102 — Национальная полиция Украины;
- 1547 — Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме);
- 0 800 500 335 (для стационарного телефона) 116 123 (с мобильного) — Национальная “горячая” линия по противодействию домашнему насилию (звонки бесплатные)
- 0 800 500 225 и 116 111 — Национальная “детская” горячая линия;
- 0 800 213 100 — Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи.
Ульяна Супрун призвала не быть равнодушными к проблеме насилия в семье и поддерживать людей, которые стали жертвами тирании.
— Если вы слышите, что ваши соседи громко ссорятся и ссора переходит в насилие, позвоните в полицию. Человек, который страдает от насилия, не всегда может или готов вызвать полицию самостоятельно.
Не стоит считать, что это не ваше дело, а семья разберется сама. Очень часто человек, над которым совершают насилие, боится или стесняется это признать и готов даже терпеть, — подчеркнула Супрун.
Напомним, по данным Европарламента в странах ЕС на треть вырос уровень домашнего насилия. Статистика выросла уже через неделю после начала ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.