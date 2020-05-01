Врач рассказал, как утилизировать использованные медицинские маски дома

Медицинских масок в Украине появилось уже много, а с ними другая проблема – их утилизация.

Использованные маски люди выбрасывают в мусорку, а оттуда они попадают в контейнеры. Их растаскивают крысы, с ними играют дети, а бездомные их стирают и продают.

На маске коронавирус живет целую неделю и за это время он может заразить много людей.

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В Киеве волонтеры устанавливают картонные боксы для масок и одноразовых перчаток, чтобы потом передать на утилизацию в специальные организации.

Киевский врач рассказал, как утилизовать использованные медицинские маски дома. Для этого необходимо взять полиэтиленовый пакет, набрызгать в него антисептика и поместить маску на 30 минут. После этого пакет с маской можно выбросить в обычную мусорку.

Ранее педиатр Евгений Комаровский сказал, что медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке. Педиатр рассказал, как правильно это делать.