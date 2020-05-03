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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

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10:16 - 03 мая

Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Один случай, к сожалению, — летальный.

Сегодня в Киеве уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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09:34 - 03 мая

По состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 502 положительных результата ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

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Х
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09:15 - 03 мая

68 монахов в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, двое из них находятся в больнице под наблюдением медиков.

— В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице, — сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь).

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Х
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08:23 - 03 мая

С начала вспышки коронавируса в Житомирской области подтвердили 423 случая заражения коронавирусом, только за последние сутки количество больных увеличилось на 30 человек.

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08:22 - 03 мая

У заместителя председателя Житомирского областного совета Сергея Крамаренко подтвердили коронавирус.

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08:21 - 03 мая

В Черновицкой области диагностировали 73 новых заражений коронавирус, всего на Буковине — 1 818 случаев заболевания.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

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Х
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15:04 - 02 мая

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 2 мая подтверждено уже 45 случаев инфицирования коронавирусом. Также за период пандемии выздоровели 30 человек, двое скончались.

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12:50 - 02 мая

Еще 41 человек в Киеве заразился коронавирусом, пятеро из них медики.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Всего в столице 1 494 случая Covid-19, 25 человек умерли, 80 — выздоровели.

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12:07 - 02 мая

В Харьковской области по состоянию на утро субботы, 2 мая, лабораторно подтверждено 315 случаев Covid-19, 41 случай — за минувшие сутки.

Covid-19 обнаружен у жителей Харькова, Балаклейского, Дергачевского, Змиевского, Золочевского, Красноградского, Купянского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще два человека — 65 и 69 лет. У обоих были сопутствующие заболевания — гипертония, которая в одном случае сопровождалась ожирением, в другом — кардиосклерозом.

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Х
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11:16 - 02 мая

За последние сутки в Днепропетровской области коронавирус подтвердили у 72 человек, таким образом всего в области — 436 случаев Covid-19.

Больше всего случаев диагностировали в Днепре — 33. В Кривом Роге лабораторно подтвердили 29 новых случаев Covid-19.

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