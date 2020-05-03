Шредер увидит возвращение Крыма: ответ Украины на заявление экс-канцлера ФРГ

В ответ на заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил ему пари.

— Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе, — подчеркнул дипломат.

По его словам, призывы Шредера снять санкции с России, потому что они якобы не действуют, является лучшим доказательством того, что они работают.

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Он расценивает слова руководителя совета директоров Роснефти и председателя совета акционеров Nord Stream AG как крик отчаяния.

В то же время посол поблагодарил официальное правительство Германии за поддержку Украины, за крепкое дружеское плечо.

Напомним, 3 мая в интервью газете Tagesspiegel бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных ЕС в ответ на аннексию Крыма, из-за их якобы неэффективности.

Фото: Посольство України в ФРН