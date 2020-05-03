PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин

В Ровенской области в селе Рознань Рокитновского района, где зафиксировали вспышку коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт и ввели комендантский час.

Сейчас в селе обнаружили шесть человек с коронавирусом. Теперь на въезде в населенный пункт круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.

Также в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20.00 до 8.00.

  • Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
  • Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
  • Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
  • Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
  • Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
  • Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин
Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин / 3 фотографии

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Решение усилить карантинные мер и установить блокпост приняли на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 годав Украине зафиксировано 11 913 случаяинфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

Источник: Ровенская ОГА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка