В Ровенской области в селе Рознань Рокитновского района, где зафиксировали вспышку коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт и ввели комендантский час.

Сейчас в селе обнаружили шесть человек с коронавирусом. Теперь на въезде в населенный пункт круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.

Также в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20.00 до 8.00.











Вспышка Covid-19: в Ровенской области еще одно село закрыли на карантин / 3 фотографии

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Решение усилить карантинные мер и установить блокпост приняли на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 годав Украине зафиксировано 11 913 случаяинфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

Источник: Ровенская ОГА