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Факты / Украина / Общество

В двух областях Украины за сутки не обнаружили новых случаев Covid-19

За последние сутки в Донецкой и Луганской областях не обнаружено новых случаев инфицирования коронавирусом.

Стоит отметить, что в Луганской, Черниговской и Донецкой областях наименьшее количество инфицированных по сравнению с другими регионами Украины.

В Донецкой области за все время пандемии зафиксировано 70 случаев Covid-19, один из которых летальный.

В Луганской области за тот же временной промежуток подтвердили 37 случаев и ни одного летального исхода.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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В двух областях Украины за сутки не обнаружили новых случаев Covid-19

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 годав Украине зафиксировано 11 913 случаяинфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

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