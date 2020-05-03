В Украине увеличили количество тестирований на коронавирус до 7 тыс. — Минздрав

Начиная с 11 мая правительство намерено ослаблять карантин. Это отразится на разрешении гулять в парках, открытии магазинов, салонов, парикмахерских, но с очень четким алгоритмом, как надо себя вести.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— За месяц мы уже увеличили количество тестирований с 700 до почти 7 тыс. в сутки. В ближайших планах у нас увеличение до 10 тыс. Наши лаборатории к этому готовы. Мы постоянно расширяем круг лиц, которых мы тестируем методом ПЦР, — сказал Степанов.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Также чтобы увеличить количество тестирований до 22 тыс.- 25 тыс. дополнительно закупают ПЦР-системы.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.