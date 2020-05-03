Дерзкое отношение к карантину: в Одессе объяснили вспышку Covid-19

В Одессе за последние сутки подтвердили наибольшее количество новых случаев коронавируса – 80.

Причиной резкого увеличения случаев коронавируса является пренебрежительное отношение к карантину и санитарных правил местных властей и населения.

Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

— Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам, — написал Куцый.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Он отметил, что из-за легкомысленности и несерьезного отношения к карантину зафиксированы крупнейшие вспышки.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Источник: Maksymkutsyi