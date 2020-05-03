PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Дерзкое отношение к карантину: в Одессе объяснили вспышку Covid-19

В Одессе за последние сутки подтвердили наибольшее количество новых случаев коронавируса – 80.

Причиной резкого увеличения случаев коронавируса является пренебрежительное отношение к карантину и санитарных правил местных властей и населения.

Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

— Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам, — написал Куцый.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Он отметил, что из-за легкомысленности и несерьезного отношения к карантину зафиксированы крупнейшие вспышки.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Источник: Maksymkutsyi

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка