Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 24 человека. Один случай — летальный.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

— Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 24 человека. Один случай, к сожалению, — летальный. На сегодня в столице уже 1 535 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Из них 27 человек умерли, — сказал Виталий Кличко.

За минувшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 года. И 8 мужчин от 19 до 74 лет. И у парня, которому 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Напомним, в Украине уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 418 инфицированных.

303 человека умерли от коронавируса, 1 619 — выздоровели.