PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Депутаты Рады прогуливают даже онлайн-заседания комитетов

В период с 30 марта по 1 мая 15 комитетов хотя бы раз провели заседание, в формате видеоконференции, некоторые — провели несколько таких заседаний, однако нашлись депутаты, которые прогуляли эти заседания даже в режиме онлайн.

Всего по подсчетам Комитета избирателей Украины в видеоформате состоялось 29 заседаний комитетов, на которых народные депутаты присутствовали 406 раз, отсутствовали — 68 раз.

Часть народных депутатов проигнорировали заседание комитетов.

Читайте: Рада хочет освободить медиков от налогов во время карантина

Всего на почти каждом заседании комитетов, которые проходили в режиме видеоконференций, отсутствовали хотя бы несколько народных депутатов. Случаи, когда присутствовали 100% членов комитета, были единичными.

Например, члены Комитета по вопросам цифровой трансформации в полном составе приняли участие в двух заседаниях комитета во время карантина.

К слову, Рада может вернуться к обычному режиму работы 20 мая.

Источник: КИУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка