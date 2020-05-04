Депутаты Рады прогуливают даже онлайн-заседания комитетов

В период с 30 марта по 1 мая 15 комитетов хотя бы раз провели заседание, в формате видеоконференции, некоторые — провели несколько таких заседаний, однако нашлись депутаты, которые прогуляли эти заседания даже в режиме онлайн.

Всего по подсчетам Комитета избирателей Украины в видеоформате состоялось 29 заседаний комитетов, на которых народные депутаты присутствовали 406 раз, отсутствовали — 68 раз.

Часть народных депутатов проигнорировали заседание комитетов.

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Всего на почти каждом заседании комитетов, которые проходили в режиме видеоконференций, отсутствовали хотя бы несколько народных депутатов. Случаи, когда присутствовали 100% членов комитета, были единичными.

Например, члены Комитета по вопросам цифровой трансформации в полном составе приняли участие в двух заседаниях комитета во время карантина.

К слову, Рада может вернуться к обычному режиму работы 20 мая.

Источник: КИУ