На майские праздники свой график работы также изменит Новая почта и курьерская доставка логистической компании. Однако, стоит отметить, что в компании не будет выходных дней.

График работы Новой почты и курьерской доставки на майские праздники:

Пятница, 1 мая — отделения и адресная доставка работают по графику субботы;

Суббота, 9 Мая — отделение и адресная доставка работают по обычному графику субботы;

Воскресенье, 10 мая — отделения и адресная доставка работают по обычному графику воскресенья;

Понедельник, 11 мая — отделения и адресная доставка работают по графику субботы.

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Подробнее о том, как будет работать на майские праздники отделение, которое вас интересует можно узнать по ссылке — График Новой почты.

Ранее Факты ICTV писали о выходных на майские праздники. Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине 1 и 9 мая — официальные государственные выходные.