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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

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08:22 - 04 мая

По состоянию на утро 4 мая во Львове и области 506 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 33 — за последние сутки.

Среди инфицированных 15 летальных случаев, 95 человек уже выздоровели.

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07:40 - 04 мая

В Черновицкой области выздоровели 159 человек, однако выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 1 887 человек.

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05:40 - 04 мая

Руководитель полиции Черкасской области Виталий Куратченко опроверг заявление советника мэра города Станислава Коломийца о том, что на улицах дополнительные силы Нацгвардии.

— Каждый день Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00 до 22.00 к мерам публичной безопасности. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, один автомобиль, — подчеркнул он.

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23:34 - 03 мая

Вечером 3 мая на улицах в Черкассах появилась Нацгвардия и военная техника, сообщил советник мэра города Станислав Коломиец, показав на видео один из грузовиков возле своего дома.

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23:01 - 03 мая

По состоянию на вечер 3 мая в Днепропетровской области получено 13 положительных результатов на коронавирус.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев — 461.

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22:03 - 03 мая

В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в еще одном общежитии. Заразилась женщина с четвертого этажа. Поэтому медики проверят всех 45 жителей этажа, а также всех контактных лиц.

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19:39 - 03 мая

В Кировоградской области 3 новых случая коронавируса, в целом — 397 больных.

Сейчас в области лечатся 257 человек, из которых 125 госпитализированы, 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое подключены к аппарату ИВЛ.

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16:16 - 03 мая
В Николаевской области выявили более 10 новых случаев коронавируса

В Николаевской области подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Сообщается, что общее количество инфицированных в области выросло до 161 человека, из них 40 — медицинские работники.

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12:55 - 03 мая

В Ровенской области в селе Рознань Рокитновского района, где зафиксировали вспышку коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт и ввели комендантский час.

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10:16 - 03 мая

Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Один случай, к сожалению, — летальный.

Сегодня в Киеве уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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