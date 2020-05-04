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Май, 04 в 8:55
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса
введен 12 марта.
До 11 мая
приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок
.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были
введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.
По состоянию на 3 мая 2020 года
в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.
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08:22
-
04 мая
По состоянию на утро 4 мая во Львове и области 506 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 33 — за последние сутки.
Среди инфицированных 15 летальных случаев, 95 человек уже выздоровели.
07:40
-
04 мая
В Черновицкой области выздоровели 159 человек, однако выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 1 887 человек.
05:40
-
04 мая
Руководитель полиции Черкасской области Виталий Куратченко опроверг заявление советника мэра города Станислава Коломийца о том, что на улицах дополнительные силы Нацгвардии.
— Каждый день Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00 до 22.00 к мерам публичной безопасности. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, один автомобиль, — подчеркнул он.
23:34
-
03 мая
Вечером 3 мая на улицах в Черкассах появилась Нацгвардия и военная техника, сообщил советник мэра города Станислав Коломиец, показав на видео один из грузовиков возле своего дома.
23:01
-
03 мая
По состоянию на вечер 3 мая в Днепропетровской области получено 13 положительных результатов на коронавирус.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев — 461.
22:03
-
03 мая
В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в еще одном общежитии. Заразилась женщина с четвертого этажа. Поэтому медики проверят всех 45 жителей этажа, а также всех контактных лиц.
19:39
-
03 мая
В Кировоградской области 3 новых случая коронавируса, в целом — 397 больных.
Сейчас в области лечатся 257 человек, из которых 125 госпитализированы, 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое подключены к аппарату ИВЛ.
16:16
-
03 мая
В Николаевской области выявили более 10 новых случаев коронавируса
В Николаевской области подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом.
Сообщается, что общее количество инфицированных в области выросло до 161 человека, из них 40 — медицинские работники.
12:55
-
03 мая
В Ровенской области в селе Рознань Рокитновского района, где зафиксировали
вспышку коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт и ввели комендантский час.
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