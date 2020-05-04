PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Кличко назвал причину вспышки Covid-19 в Печерском и Дарницком районах

Лидерами по количеству больных коронавирусом являются Печерский и Дарницкий районы столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции.

— В последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных.

Дарницкий район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности, — отметил Виталий Кличко.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Напомним, в Украине уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 418 инфицированных.

303 человека умерли от коронавируса, 1 619 — выздоровели.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка