Кличко назвал причину вспышки Covid-19 в Печерском и Дарницком районах

Лидерами по количеству больных коронавирусом являются Печерский и Дарницкий районы столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции.

— В последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных.

Дарницкий район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности, — отметил Виталий Кличко.