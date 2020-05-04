Кличко назвал причину вспышки Covid-19 в Печерском и Дарницком районах

Лидерами по количеству больных коронавирусом являются Печерский и Дарницкий районы столицы.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции.
— В последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных.
Дарницкий район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности, — отметил Виталий Кличко.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Напомним, в Украине уже 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 418 инфицированных.
303 человека умерли от коронавируса, 1 619 — выздоровели.