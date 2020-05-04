Кличко объяснил, почему больнице №8 не заплатили за лечение больных Covid-19

За апрель столичные медики получат дополнительные выплаты из городского бюджета — соответственно отработанному времени.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции.

Комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг зарплаты медикам Киевской больницы №8, мэр отметил, что в марте медработники действительно не получили доплат.

Это произошло потому, что руководитель заведения не предоставил в Департамент здравоохранения информацию о лечении больных на Covid-19 в этой больнице.

— В Киевской больнице №8 в марте было 7 больных коронавирусом. Врачи, которые с ними работали, получат доплату от города. По документам, которые подаст главный врач, — отметил Виталий Кличко.

Читайте: Медикам будут доплачивать до 200% надбавки за работу с больными коронавирусом — закон

По информации Департамента здравоохранения, руководитель больницы №8 ни разу не обращался с информацией о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей. В своих регулярных отчетах он показывает, что больница обеспечена всем необходимым.

— Поэтому вопрос: или руководитель предоставляет недостоверную информацию, или необходимая защита не попадает к медицинским работникам. Я поручил Госпотребслужбе тщательно проверить факты, озвученные медиками. О результатах проверки я обязательно сообщу, — зяавил Виталий Кличко.

Напомним, Министерство здравоохранения получает жалобы о том, что по вине местных властей или главврачей больниц медикам не выплачивают 300% зарплаты за март.