Правительство планирует возобновить авиаперевозки исходя из оптимистического сценария выхода из карантина в Украине.
Об этом в интервью заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
— Я знаю только то, что коллега Криклий (министр инфраструктуры Украины, — Ред.) озвучивал. Что он планирует делать в июне. Но это оптимистичный сценарий, — отметил Немчинов.
По его словам, запуск внутреннего авиасообщения является большой проблемой.
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Немчинов также добавил, что запуск авиасообщения с другими странами будет зависеть также от того, как будет ли решен вопрос международного сообщения.
Ранее Владислав Криклий рассказал, когда восстановят междугороднее сообщение и при каких условиях это возможно.
Источник: ПравдаТУТ Львов