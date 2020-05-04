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Факты / Украина

Когда восстановят авиасообщение — прогноз Кабмина

Правительство планирует возобновить авиаперевозки исходя из оптимистического сценария выхода из карантина в Украине.

Об этом в интервью заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

— Я знаю только то, что коллега Криклий (министр инфраструктуры Украины, — Ред.) озвучивал. Что он планирует делать в июне. Но это оптимистичный сценарий, — отметил Немчинов.

По его словам, запуск внутреннего авиасообщения является большой проблемой.

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Немчинов также добавил, что запуск авиасообщения с другими странами будет зависеть также от того, как будет ли решен вопрос международного сообщения.

Ранее Владислав Криклий рассказал, когда восстановят междугороднее сообщение и при каких условиях это возможно.

Источник: ПравдаТУТ Львов

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