PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 4 мая коронавирусом заболели еще 24 человека.

В целом в столице 1 535 подтвержденных случаев Covid-19.

Выздоровели 80 и умерли 27 больных.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +4;
  • Шевченковский +1;
  • Соломенский +1;
  • Днепровский +3;
  • Святошинский +3;
  • Деснянский +4;
  • Подольский +1;
  • Голосеевский +0;
  • Оболонский +2;
  • Дарницкий +5.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карта коронавірусу у Києві

Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка