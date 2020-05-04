В Киеве по состоянию на 4 мая коронавирусом заболели еще 24 человека.

В целом в столице 1 535 подтвержденных случаев Covid-19.

Выздоровели 80 и умерли 27 больных.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +4;

Шевченковский +1;

Соломенский +1;

Днепровский +3;

Святошинский +3;

Деснянский +4;

Подольский +1;

Голосеевский +0;

Оболонский +2;

Дарницкий +5.

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Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.