В Киеве по состоянию на 4 мая коронавирусом заболели еще 24 человека.
В целом в столице 1 535 подтвержденных случаев Covid-19.
Выздоровели 80 и умерли 27 больных.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +4;
- Шевченковский +1;
- Соломенский +1;
- Днепровский +3;
- Святошинский +3;
- Деснянский +4;
- Подольский +1;
- Голосеевский +0;
- Оболонский +2;
- Дарницкий +5.
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Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.
303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.