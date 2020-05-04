В Украине зафиксировано 9 866 случаев заражения коронавирусом.

Первый случай инфекции был зафиксирован 3 марта у мужчины, который прилетел из Италии.

Факты ICTV решили напомнить, кто находится в группе риска заболевания коронавирусом.

Хронические заболевания, которые увеличивают риск заражения коронавирусом:

Диабет

Сердечно-сосудистые заболевания

Онкозаболевания

В зоне риска находятся беременные.

Также в ВОЗ отметили, что мужчины значительно чаще умирают от коронавируса, чем женщины. Это объясняется тем, что у женщин более устойчивая иммунная система. Женский половой гормон эстроген стимулирует иммунную систему и быстрее борется с болезнетворными организмами.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

Возраст, который увеличивает риск заражения коронавирусом:

40-49-лет – 0,3%;

50-59-лет – 1,3%;

60-69-лет – 3,4%;

70-79-лет – 7,8%;

от 80 лет – 13,5%.

В зоне наименьшего риска заболевания коронавирусом находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, необходимо вести здоровый образ жизни. Это поможет укрепить иммунитет, чтобы он мог справиться с инфекцией.

Ранее китайские медики опубликовали симптомы коронавируса по дням, которые помогают показать, как протекает заболевание.

За основу исследований были взяты истории болезней пациентов двух больниц Уханя, которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

Источник: ВООЗ, СНБО