В Украине зафиксировано 9 866 случаев заражения коронавирусом.
Первый случай инфекции был зафиксирован 3 марта у мужчины, который прилетел из Италии.
Факты ICTV решили напомнить, кто находится в группе риска заболевания коронавирусом.
Хронические заболевания, которые увеличивают риск заражения коронавирусом:
- Диабет
- Сердечно-сосудистые заболевания
- Онкозаболевания
В зоне риска находятся беременные.
Также в ВОЗ отметили, что мужчины значительно чаще умирают от коронавируса, чем женщины. Это объясняется тем, что у женщин более устойчивая иммунная система. Женский половой гормон эстроген стимулирует иммунную систему и быстрее борется с болезнетворными организмами.
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Возраст, который увеличивает риск заражения коронавирусом:
- 40-49-лет – 0,3%;
- 50-59-лет – 1,3%;
- 60-69-лет – 3,4%;
- 70-79-лет – 7,8%;
- от 80 лет – 13,5%.
В зоне наименьшего риска заболевания коронавирусом находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.
Для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, необходимо вести здоровый образ жизни. Это поможет укрепить иммунитет, чтобы он мог справиться с инфекцией.
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