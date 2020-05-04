Не имеют права: Степанов об ослаблении карантина в отдельных регионах

В Украине органы местного самоуправления не имеют полномочий для ослабления карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, что решение об ослаблении или отмене карантина принимается на основании исследований эпидемиологов и вирусологов, а также иностранного опыта.

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— Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов — мне не известно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому, видимо, это чисто политическое решение, — отметил министр.

Он напомнил, что Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мероприятий с 11 мая.

— Если мы говорим о юридической части, то в соответствии с законом об инфекционных болезнях, четко определено, что ведение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров, — добавил Степанов.

Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

После этого президент Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и руководителей украинских городов об ответственности за досрочное ослабление карантина. А полиция открыла против Бондаренко уголовное производство.