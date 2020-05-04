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Факты / Украина

Паспорт иммунитета и карточки здоровья — как страны пытаются избежать второй волны Covid-19

Из-за коронавируса ряд стран вводят тотальный контроль населения, чтобы избежать второй волны пандемии.

Так, в провинциях Хубэй и Хуандун компании требуют, чтобы все работники проходили тестирование на коронавирус ежедневно перед тем, как идти домой. А в Пекине во время заселения в отель требуют показать справку, что гость здоров.

Германия работает над так называемым иммунным паспортом. Население хотят проверять на наличие антител к Covid-19. Те, кто имеют иммунитет, смогут первыми выйти на работу. Для контроля запустили специальное мобильное приложение.

А вот в Чили люди уже получают так называемые карточки здоровья. Тем, у кого они есть, разрешают свободно передвигаться.

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Однако в Украине уже заговорили об опасности введения карточек здоровья. Мол, это станет пропуском в нормальную жизнь, а те, кто не переболел, получат условное клеймо, например, что их лучше не брать на работу.

Кроме того, отказаться от идеи иммунных паспортов требует ВОЗ. А инфекционисты вообще откровенно против таких меток. Ведь стопроцентной гарантии, что человек, победивший коронавирус, не заболеет снова — нет.

Напомним, массовое тестирование украинцев на коронавирус могут начать после восстановления транспортного сообщения.

Источник: Надзвичайні новини

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