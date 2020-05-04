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Факты / Украина

Под Киевом новая вспышка Covid-19 — снова в общежитии

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии учебного заведения в городе Украинка Киевской области.

Общежитие закрыли на карантин из-за инфицирования 10 человек.

Больные проведут на изоляции две недели, сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Изолировали также директора учебного заведения, который жил в общежитии и мог контактировать с инфицированными.

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— Заведение закрыли на карантин, установлен санитарно-карантинный пост. За изолированными ведут медицинское наблюдение, — сказал руководитель области.

Напомним, 27 апреля стало известно о вспышке коронавируса в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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