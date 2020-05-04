Полиция Киева закрыла ресторан Велюр, который связывают с народным депутатом фракции Слуга народа Николаем Тищенко.

Об этом на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также за нарушение карантина были закрыты такие столичные заведения, как Виноградный хутор, Моншер и Фабиус.

Читайте: Ресторан Велюр заплатит штраф, если нарушил закон — Тищенко

— Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Необходимо составить административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом. Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования, — заявил Арсен Аваков.

Николай Тищенко прокомментировал ситуацию в своем Instagram.

По его словам, Велюр, как и все заведения страны, готовил блюда исключительно на доставку.

— С этим рестораном у меня особая история, так как я его создавал. Я действительно использовал помещение ресторана для личных встреч и этого никогда не скрывал. Тем более, что помещение хорошо вентилируются и площадь ресторана позволяет проводить встречи с соблюдением социальной дистанции. Более того, я не хотел подвергать опасности ни себя, ни других людей. Если это является нарушением закона — ресторан Велюр заплатит штраф, и я это проконтролирую, — написал Тищенко.

Напомним, по словам Арсена Авакова, полиция составила более 10 тыс. протоколов за нарушение правил карантина почти в каждой области Украины.