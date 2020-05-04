Полиция Киева закрыла ресторан Велюр, который связывают с народным депутатом фракции Слуга народа Николаем Тищенко.
Об этом на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также за нарушение карантина были закрыты такие столичные заведения, как Виноградный хутор, Моншер и Фабиус.
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— Все эти рестораны нарушили, на наш взгляд, требования карантина. Необходимо составить административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом.
Сейчас все эти заведения закрыты и выполняют наши требования, — заявил Арсен Аваков.
Николай Тищенко прокомментировал ситуацию в своем Instagram.
По его словам, Велюр, как и все заведения страны, готовил блюда исключительно на доставку.
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⠀ Во время карантина ресторан «Велюр», как и все заведения страны, готовил блюда исключительно на доставку и самовывоз. Гостей ресторан не принимал, столики не бронировал, в чем убедились сами журналисты, когда снимали сюжет. ⠀ С этим рестораном у меня особая история, так как я его создавал. Я действительно использовал помещение ресторана для личных встреч, и этого никогда не скрывал. Тем более, что помещения хорошо вентилируются и площадь ресторана позволяет проводить встречи с соблюдением социальной дистанции. Более того, я не хотел подвергать опасности ни себя, ни других людей. ⠀ Если это является нарушением закона – ресторан «Велюр» заплатит штраф, и я это проконтролирую. ⠀ Но даже если формальных нарушений буквы закона не было, я понимаю, что как депутат не имею морального права так делать. Если общество считает, что я не прав и должен понести наказание, в независимости от того, что написано в законе, я к этому готов. ⠀ Я хочу обратиться к врачам. Если мои встречи подвергали кого-то риску заболеть, если из-за меня у докторов прибавилось работы, если я создал опасность чьему-то здоровью, прошу меня простить. ⠀ Поэтому я, как гражданин, каждое воскресенье, до окончания карантина буду готовить обеды для врачей киевских больниц, которые помогают бороться с эпидемией. Воскресенье — это день, когда мы все привыкли быть дома со своими близкими. Сейчас у врачей нет выходных. Они работают, не считая дней, чтобы мы были в безопасности. И чтобы хоть как-то сгладить это я буду собственноручно готовить для них обеды и лично доставлять. ⠀ Будьте здоровы и 36,6 всем!
— С этим рестораном у меня особая история, так как я его создавал. Я действительно использовал помещение ресторана для личных встреч и этого никогда не скрывал. Тем более, что помещение хорошо вентилируются и площадь ресторана позволяет проводить встречи с соблюдением социальной дистанции.
Более того, я не хотел подвергать опасности ни себя, ни других людей. Если это является нарушением закона — ресторан Велюр заплатит штраф, и я это проконтролирую, — написал Тищенко.
Напомним, по словам Арсена Авакова, полиция составила более 10 тыс. протоколов за нарушение правил карантина почти в каждой области Украины.