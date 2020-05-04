Польша возобновила выдачу рабочих виз для украинцев

С 4 мая Польша начала выдавать рабочие визы для украинцев.

Сейчас будут принимать документы только для выполнения сельскохозяйственных работ и международных перевозок.

— Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, — сообщило посольство Польши в Украине.

Также отмечается, что заявители, имеющие документы, подтверждающие выполнение сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, от 30 апреля смогут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

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Прием заявителей с другой целью осуществляться не будет.

Посольство Польши в Украине отмечало, что те лица, которые зарегистрируются в системе, должны соблюдать следующие правила:

в консульство нужно приходить только в урочный час, чтобы избежать скопления людей;

распечатать все страницы анкеты, включая и ту, на которой указана дата и время;

подготовить все необходимые документы;

соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5 м от других лиц в очереди;

вход в консульство возможен только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;

иметь при себе только пакет документов, а все другие личные вещи, в том числе сумки и пакеты, нужно оставить перед входом в консульство.

Ранее Факты ICTV сообщали, что украинцы с 29 апреля начали получать по почте польские рабочие визы из-за многократных призывов польских работодателей и работников из Украины.

Источник: Посольство Польши в Украине