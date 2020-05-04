Ослабление карантина: могут ли вернуть ограничения

Ослабление карантинных ограничений будет прекращено, если будут проявляться негативные тенденции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости, — Ред.), то мы сразу будем эти смягчения сужать, — сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Степанов сообщил, что будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.

— Где-то мы откроем большую палитру учреждений торговли, где-то меньшую, — сказал он.

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Степанов подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболеваемости не будут применяться такие же алгоритмы смягчения карантина, как в областях с более благоприятной эпидемической ситуацией.

— У нас есть несколько областей, Черновицкая, Ивано-Франковская область, в которых очень высокий уровень заболеваемости и очень много заболеваний регистрируется каждый день. Конечно, там мы не можем себе позволить так же открыть (учреждения, — Ред.) как и в областях, где заболеваемость меньше, — сказал он.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин продлил карантин до 22 мая, однако с 11 числа уже будут смягчения.