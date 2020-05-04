Рада соберется на внеочередное заседание 12 мая — Разумков

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе народных депутатов состоится во вторник, 12 мая.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

— Сейчас мы говорим о том, что, скорее всего, следующее заседание Верховной Рады будет созываться 150 народными депутатами и оно состоится во вторник 12 мая.

Читайте: Рада может вернуться к обычному режиму работы 20 мая — Арахамия

Дмитрий Разумков также отметил, что предварительно планировалось созвать заседание в пятницу, 8 мая, но этого не позволили некоторые регламентные нормы.

Напомним, предыдущее заседание парламента состоялось 30 апреля. Тогда Рада согласилась рассмотреть закон о банках по спецпроцедуре.