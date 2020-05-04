PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Рада соберется на внеочередное заседание 12 мая — Разумков

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе народных депутатов состоится во вторник, 12 мая.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

— Сейчас мы говорим о том, что, скорее всего, следующее заседание Верховной Рады будет созываться 150 народными депутатами и оно состоится во вторник 12 мая.

Читайте: Рада может вернуться к обычному режиму работы 20 мая — Арахамия

Дмитрий Разумков также отметил, что предварительно планировалось созвать заседание в пятницу, 8 мая, но этого не позволили некоторые регламентные нормы.

Напомним, предыдущее заседание парламента состоялось 30 апреля. Тогда Рада согласилась рассмотреть закон о банках по спецпроцедуре.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка