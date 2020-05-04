Ситуация с Covid-19 напряженная, тенденции на спад нет — Ляшко

Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Украине остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.

— Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях, — сказал он.

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По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.

— Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, – пояснил главный санврач Украины.

Вместе с тем он считает, что внедренные меры позволяют не допустить неконтролированное развитие и поддерживать нагрузку на систему здравоохранения на допустимом уровне.

— Мы 17 дней не превышаем количество новых случаев заболевания до свыше 600,- добавил он.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин продлил карантин до 22 мая, однако с 11 числа уже будут смягчения.