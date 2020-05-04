PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ситуация с Covid-19 напряженная, тенденции на спад нет — Ляшко

Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Украине остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.

— Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской.

Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях, — сказал он.

ЧитайтеОслабление карантина с 11 мая: что откроется (СПИСОК)

По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.

— Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, – пояснил главный санврач Украины.

Вместе с тем он считает, что внедренные меры позволяют не допустить неконтролированное развитие и поддерживать нагрузку на систему здравоохранения на допустимом уровне.

— Мы 17 дней не превышаем количество новых случаев заболевания до свыше 600,- добавил он.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин продлил карантин до 22 мая, однако с 11 числа уже будут смягчения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка