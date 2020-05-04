В Буче Киевской области стационар больницы закрывают из-за больных коронавирусом.

Два врача Ирпенской центральной городской больницы заболели Covid-19, из-за чего местные власти приняли такое решение.

— Чтобы не подвергать жителей региона опасности и предупредить распространение коронавируса, стационар больницы временно прекращает принимать новых пациентов, — сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

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По словам Маркушина, всех пациентов будут направлять в Бородянского центральную районную больницу. Кроме того, планируется определить круг контактных лиц заболевших и провести им тестирование на коронавирус.

При этом инфекционное и детское отделения, а также роддом продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области за последние сутки коронавирусом заболели 69 человек.

Источник: Александр Маркушин