По состоянию на 4 мая 2020 года в Харькове зафиксировали 204 случая Covid-19, за сутки — 9 новых.

При этом всего в Харьковской области 361 человек заболел коронавирусом.

— В Харьковской области 9 человек умерли, а 37 выздоровели, — пишут в Харьковском областном лабораторном центре.

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За весь период в регионе зарегистрировано 667 случаев подозрений на Covid-19. Из них 361 случай подтвержден, 172 — опровергнуты, а 134 остаются под подозрением.

Напомним, ранее мы писали, что в военном госпитале Харькова 14 случаев коронавируса, из них 8 врачей. Несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

Источник: Харьковский областной лабораторный центр Минздрава