В Харькове задержали вора, которого разыскивал Интерпол

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который находился в международном розыске с ноября 2019 года.

Гражданина Грузии разыскивали по подозрению в совершении грабежа группой лиц по инициативе представителей Интерпола в Турции.

Харьковским правоохранителям удалось задержать 30-летнего злоумышленника. Как выяснилось, он приехал в Украину для того, чтобы грабить автомобили граждан.

Читайте: Двух полицейских в Харькове подозревают в сокрытии убийства

Сейчас вора задержали, решается вопрос о его аресте и перевозки в Турцию.

Напомним, правоохранители Харьковской области рассказывали об убийстве женщиной собственной дочери. Жительница села Подворки жестоко убила своего ребенка и отрезала ему голову. О кровавом преступлении сообщил дядя убитой.