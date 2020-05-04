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Факты / Украина / Общество

В Киеве умерших от коронавируса будут кремировать бесплатно — КГГА

В Киеве будут возмещать затраты на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса. Возмещение возьмут на себя городские власти по обращению родственников умершего.

Услуги будет обеспечивать КП Спецкомбинат — ритуальная служба.

— Мы понимаем, что во многих семьях, которых постигло горе, и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь, — заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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Кроме того, в КГГА напомнили о рекомендации для частных предприятий, которые предоставляют подобные ритуальные услуги. По словам Пантелеева, никаких преференций для кого-либо из них нет.

Напомним, ранее мы писали, как хоронить умерших от коронавируса.

Источник: КГГА

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