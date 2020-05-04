По состоянию на 4 мая 2020 года в Киевской области коронавирусом заболели 853 человека, из них 69 новых случаев.

Covid-19 зафиксировали у двух священнослужителей и 101 медицинского работника.

— В Киевской области 78 детей болеют коронавирусом, 17 летальных случаев, — добавляют в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

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При этом из 101 медицинских работников, которые заболели вирусом, 56 работали в больницах Киева, 45 — в медучреждениях области. Кроме того, коронавирус зафиксировали у водителя экстренной медицинской помощи Броваров.

Также в регионе Covid-19 подтвердили у двух священнослужителей из сел Новые Петровцы Вышгородского района и Кийлов Бориспольского района.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 4 мая 2020 года в Киеве 1 535 человек заболели коронавирусом, за сутки — 24 новых случая.

Источник: Киевская ОГА