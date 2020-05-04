PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киевской области за сутки 69 людей заболели коронавирусом

По состоянию на 4 мая 2020 года в Киевской области коронавирусом заболели 853 человека, из них 69 новых случаев.

Covid-19 зафиксировали у двух священнослужителей и 101 медицинского работника.

— В Киевской области 78 детей болеют коронавирусом, 17 летальных случаев, — добавляют в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Читайте: В Киево-Печерской лавре 68 монахов заболели коронавирусом

При этом из 101 медицинских работников, которые заболели вирусом, 56 работали в больницах Киева, 45 — в медучреждениях области. Кроме того, коронавирус зафиксировали у водителя экстренной медицинской помощи Броваров.

Также в регионе Covid-19 подтвердили у двух священнослужителей из сел Новые Петровцы Вышгородского района и Кийлов Бориспольского района.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 4 мая 2020 года в Киеве 1 535 человек заболели коронавирусом, за сутки — 24 новых случая.

Источник: Киевская ОГА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка