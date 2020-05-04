В Запорожском детском доме-интернате обнаружили еще один случай заболевания коронавирусом.

Инфицирована 7-летняя девочка. Также еще у пяти детей есть симптомы Covid-19.

Всего в интернате находится 120 воспитанников. Все работники и дети интерната проходят тестирование на коронавирус.

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По словам директора интерната, 1 мая у мальчика 6 лет повысилась температура до 39 градусов.

Ребенок был госпитализирован в инфекционную больницу. Два теста на коронавирус показали отрицательный результат, и мальчику диагностировали левостороннюю пневмонию.

3 мая ему сделали еще один тест, который уже показал наличие вируса Covid-19.

Также известно, что в интернате уже протестировали 57 детей и 57 работников, контактировавших с инфицированным мальчиком.

Напоминаем, что по состоянию на 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавируса, из них 1 619 выздоровели.