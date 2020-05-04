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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство рекомендует госбанкам снизить зарплаты руководства на время карантина

Кабинет министров Украины рекомендовал наблюдательным советам государственных банков ограничить размер заработной платы и премий главы и членов правления до завершения карантина.

Речь идет о руководстве Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Соответствующие рекомендации опубликованы в правительственных распоряжениях от 29 апреля 2020 года.

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Отмечается, что размер заработной платы и вознаграждений руководства государственных банков должен находится в пределах 10-ти размеров минимальной заработной платы.

Сюда не входит пособие по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска.

Напомним, 30 апреля Кабмин поддержал повышение зарплаты медработникам, которые работают с больными Covid-19 — в частности инфекционистам и вирусологам.

Источник: Кабмин

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