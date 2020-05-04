В Одесской области прокурор продавал закрытие дела за $4 тыс.

В Одесской области прокурор требовал от местного жителя взятку в размере $4 тыс. США.
За эти деньги он предлагал закрыть уголовное производство и освободить мужчину от привлечения к ответственности по факту похищения человека.
— Следователи задержали прокурора во время получения неправомерной выгоды, — говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.
Читайте: Двух полицейских из Харькова подозревают в сокрытии убийства
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение прокурору о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Если его вину докажут, мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, ранее мы писали, что чиновника Ровенского горсовета поймали на взятке.