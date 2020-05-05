Где постричься в карантин

Украинцы находятся уже около двух месяцев на карантине. Вызовом для многих стало, где можно подстричься или подкрасить волосы.

Согласно постановлению №211 Кабинета министров, все парикмахерские, салоны красоты и барбершопы закрыты с 12 марта на карантин.

4 мая Кабмин внес изменения в постановление и продлил карантин до 22 мая, однако со смягчениями, которые начнут действовать с 11 мая.

Салоны красоты и парикмахерские возобновят свою работу с противоэпидемическими мерами.

Согласно документу им нужно:

проводить обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. В случае фиксации температуры выше 37,2 или симптомов ОРВИ, работника нельзя допускать к работе;

отстранить от работы работников, находящихся в зоне риска;

принимать клиентов только по предварительной записи, придерживаясь промежутка между клиентами не менее 15 минут. Если возникает очередь, следить за соблюдением дистанции в 1,5 м;

запретить нахождение посторонних лиц в учреждении, кроме одного из родителей (по сопровождению детей) или сопровождающего для лиц с инвалидностью;

организовать для клиентов место для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов;

следить за количеством одновременного пребывания клиентов: разрешается не более одного человека на 10 кв. м площади, а между местами предоставления услуг — не менее 2 м;

обслуживать клиентов только в масках или респираторах;

проводить тщательную дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Но при отсутствии возможности посетить парикмахерскую, можно воспользоваться следующими рекомендациями.

Как постричься в карантин

Первый вариант — собственными силами дома подстричь или подкрасить волосы. Американский стилист Натаниэль Хокинс дает три совета, как это сделать в домашних условиях:

не использовать канцелярские ножницы. У них не такие острые лезвия, как у тех, которыми стригут волосы;

не подстригать влажные волосы. Мокрыми они длиннее, чем сухие, поэтому их легко обрезать слишком коротко;

стричь под углом 45 градусов.

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Также можно приобрести машинку для стрижки и максимально укоротить волосы.

Машинкой также возможно сделать различные прически меняя насадки. Несколько советов от стилистов:

стричь удобнее перед зеркалом;

начинать можно, где удобно — с висков или затылка;

делать нужно плавные медленные движения против роста волос;

плавно и не спеша проходить машинкой несколько раз;

Ровнять линию роста волос на висках, шее и за ушами можно машинкой без насадки или бритвой.

Второй вариант — это вызвать мастера на дом. Но нужно понимать, что ответственность за безопасность остается на вас. Парикмахеры начали активно выкладывать свои телефоны на дошке объявлений типа OLX или сервис Кабанчик. За выезд на дом мастера просят от 200 грн.

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Источник: BAZAAR

Фото: dreamstime