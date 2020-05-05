Сутки на Донбассе: украинский военный получил ранения

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

— Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого, наши воины уничтожили военный грузовик противника.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли позиции 10-й горно-штурмовой бригады неуправляемой авиационной ракетой С 8 КО.