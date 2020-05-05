Коронавирус не допустили в зону ООС — Таран

Коронавирус не допустили в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

— Это самое главное. Сегодня ситуация в Вооруженных силах Украины улучшилась. В восьми военнослужащих из Харькова предыдущие положительные тесты на коронавирус оказались ложными. Поэтому в настоящее время общее количество больных даже снизилось, — подчеркнул Таран.

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Он также добавил, что каждый день люди выздоравливают после заболевания коронавирусом.

— Большинство случаев заболевания этой болезнью связана с тем, что военнослужащие общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания, — говорит Андрей Таран.

Напомним, 4 мая на Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли позиции 10-й горно-штурмовой бригады неуправляемой авиационной ракетой С 8 КО.