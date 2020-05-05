В Харьковской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но карантин в селе Высокополье продолжается, который был введен 15 апреля.

Местные власти считают ситуацию стабильной. Из 32 человек, болеющих коронавирусом, 11 уже выздоровели.

— Карантин в Высокополье не закончился. Есть определенные ограничения относительно посещения, выезда, въезда жителей. На сегодня ситуация стабильная, а новых случаев Covid-19 не зафиксировано, — сообщил глава Валковской райгосадминистрации Юрий Аксенов.

По его словам, церковь, где работала первая умершая от коронавируса, как и раньше, закрыта.

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Также он отметил, что ситуация в Валках, где зафиксировали 23 случая заражения, тоже стабильна.

4 мая в Валковском районе, где зафиксировали вспышку коронавируса, диагноз Covid-19 подтвердили у 1-летнего ребенка.

Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 667 подозрений на коронавирус, из которых 361 случай подтвержден.

Напоминаем, что по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавируса.

Источник: Харьковская ОГА