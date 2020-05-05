По состоянию на 5 мая 2020 года в Украине зафиксировано 12 697 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
316 человек умерло, а 1 875 — выздоровели.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 366 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Карта распространения коронавируса в Украине по областям
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- г. Киев — 1 583 (+48)
- Черновицкая область — 1 948 (+61)
- Ивано-Франковская область — 984 (+19)
- Тернопольская область — 923 (+27)
- Винницкая область — 454 (+18)
- Киевская область — 866 (+13)
- Кировоградская область — 401 (+0)
- Ровенская область — 779 (+29)
- Львовская область — 514 (+8)
- Житомирская область — 448 (+18)
- Закарпатская область — 546 (+15)
- Черкасская область — 314 (+2)
- Волынская область — 343 (+3)
- Запорожская область — 287 (+2)
- Сумская область — 112 (+0)
- Днепропетровская область — 478 (+18)
- Одесская область — 469 (+42)
- Херсонская область — 142 (+3)
- Хмельницкая область — 119 (+3)
- Полтавская область — 231 (+4)
- Харьковская область — 377 (+16)
- Николаевская область — 163 (+2)
- Донецкая область — 83 (+2)
- Черниговская область — 64 (+0)
- Луганская область — 38 (+1)
Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.