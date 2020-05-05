По состоянию на 5 мая 2020 года в Украине зафиксировано 12 697 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

316 человек умерло, а 1 875 — выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 366 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Карта распространения коронавируса в Украине по областям

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

г. Киев — 1 583 (+48)

Черновицкая область — 1 948 (+61)

Ивано-Франковская область — 984 (+19)

Тернопольская область — 923 (+27)

Винницкая область — 454 (+18)

Киевская область — 866 (+13)

Кировоградская область — 401 (+0)

Ровенская область — 779 (+29)

Львовская область — 514 (+8)

Житомирская область — 448 (+18)

Закарпатская область — 546 (+15)

Черкасская область — 314 (+2)

Волынская область — 343 (+3)

Запорожская область — 287 (+2)

Сумская область — 112 (+0)

Днепропетровская область — 478 (+18)

Одесская область — 469 (+42)

Херсонская область — 142 (+3)

Хмельницкая область — 119 (+3)

Полтавская область — 231 (+4)

Харьковская область — 377 (+16)

Николаевская область — 163 (+2)

Донецкая область — 83 (+2)

Черниговская область — 64 (+0)

Луганская область — 38 (+1)

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.