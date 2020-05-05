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Факты / Украина

Под Чернобылем тушат несколько очагов тления торфяников

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

— По состоянию на 07.00 5 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах, пройденных огнем, — говорится в сообщении.

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К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул больше месяца назад — 4 апреля. По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, в зоне от пожаров пострадали 20 тыс. гектаров территорий, из которых 30% составляют леса.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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