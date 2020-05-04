Фонд по ликвидации последствий Covid-19 при Офисе президента, из которого проводились закупки медицинских товаров для борьбы с коронавирусом в Украине, содержал 374 млн 620 тыс. 348 грн.

Эти средства расходовались не только на закупки в Китае и Корее, но и в Украине.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Мы платили и украинским компаниям (155,6 млн грн), и зарубежным (182,6 млн грн). Был запущен так называемый воздушный мост, в рамках которого был осуществлен 21 авиарейс (10 рейсов — в китайский Сямень, четыре — в Гуанчжоу, три — в Пекин и еще четыре рейса — в Сеул), из которых девять — оплачены фондом.

Расходы на авиационную доставку грузов составили 33,6 млн грн, расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги — 286 тыс. грн.

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Кирилл Тимошенко также отметил, что было три вида грузов. Первый вид — это то, что закупал фонд в интересах врачей и привозил.

Второй — это те средства защиты, медицинское оборудование, которое закупал бизнес и также передавал в больницы или централизованно в Минздрав. За эти поставки также платил фонд.











Более 370 млн грн: на что потратили средства Фонда по ликвидации последствий Covid-19 при ОП / 3 фотографии

Кроме того, авиарейсами в Украину были доставлены закупленные фондом:

1 млн 127 тыс. 740 специальных медицинских масок-респираторов №95-№99;

173 тыс. одноразовых костюмов биологической защиты;

60 тыс. защитных очков;

100 032 закупленных в Китае ПЦР-тестов;

600 тыс. ПЦР-тестов украинского производства;

50 тыс. защитных экранов для людей;

12 тыс. костюмов биологической защиты;

21,5 тыс. электронных термометров;

22 тыс. многоразовых перчаток;

6 млн 355 тыс. 425 одноразовых перчаток;

150 тыс. экспресс-тестов;

ремонт аппаратов ИВЛ, покупка других средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

К слову, ранее Факты ICTV писали, на что потратят более 60 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом.