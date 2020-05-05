PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Препарат от Covid-19 будут тестировать на людях в пяти больницах Украины (СПИСОК)

В Украине на людях планируют испытать препарат Биовен, который может быть эффективным в борьбе с коронавирусом. Тестирование будут проводить в пяти больницах Украины — в Киеве, Львове, Одессе и Белой Церкви.

Испытание препарата будет проходить в следующих медучреждениях:

  • Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевской больницы №17;
  • Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевской больницы №4;
  • Третье инфекционное отделение Белоцерковской больницы №3;
  • Отделение реанимации и интенсивной терапии Львовской областной инфекционной больницы;
  • Боксированное отделение №10 Одесской инфекционной больницы.

Читайте: Когда в Украине могут начать массовое тестирование на коронавирус

Препарат будут применять в виде раствора. Одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют провести тестирование на антитела к коронавирусу.

Источник: Минздрав

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх