В Украине на людях планируют испытать препарат Биовен, который может быть эффективным в борьбе с коронавирусом. Тестирование будут проводить в пяти больницах Украины — в Киеве, Львове, Одессе и Белой Церкви.

Испытание препарата будет проходить в следующих медучреждениях:

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевской больницы №17;

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевской больницы №4;

Третье инфекционное отделение Белоцерковской больницы №3;

Отделение реанимации и интенсивной терапии Львовской областной инфекционной больницы;

Боксированное отделение №10 Одесской инфекционной больницы.

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Препарат будут применять в виде раствора. Одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют провести тестирование на антитела к коронавирусу.