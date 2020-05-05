Разумков созывает Раду на 7 мая – что на повестке дня

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 7 мая в 14.00.

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Внеочередного заседания Рады состоится по требованию 156 народных депутатов Украины и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады, говорится в распоряжении.

Читайте: Рада может вернуться к обычному режиму работы 20 мая — Арахамия

На заседании народные депутаты рассмотрят:

проект закона № 3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни Covid-19 (№ 3380)

проект закона № 3376 о внесении изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней (об определении размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней).

Напомним, предыдущее заседание парламента состоялось 30 апреля. Тогда Рада согласилась рассмотреть закон о банках по спецпроцедуре.